وزير الزراعة: التأمين على 3 ملايين رأس ماشية بالصعيد ودعم 7 آلاف صياد

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ الوزارة قامت بالتأمين على 3 ملايين رأس ماشية في الصعيد، خلال الفترة الماضية، لصرف تعويضات في حالات نفوق رؤوس الماشية: «عندنا 233 وحدة للتحسين الوراثي، و5 مراكز للتلقيح الصناعي، وبدأنا نزود الجرعات وخصصنا ملقحين بيطريين في إطار خطة التحول للتحسين الكامل».

وأضاف «القصير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، اليوم، إنّ 8 مناطق في محافظات الصعيد صدر بشأنها قرارًا جمهوريًا وجرى طرحها للاستثمار في مشروعات الثروة الداجنة، كما وافق مجلس الوزراء على طرح 22 منطقة للاستزراع السمكي من خلال أقفاص، وألقينا 225 «أسبوعية بلطي»، في البحيرات والنيل، فضلا عن دعم 7 آلاف صياد.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ماضية في خطة التحول الرقمي، لافتًا إلى الانتهاء من منظومة كارت الفلاح في محافظات الجمهورية والصعيد، وبلغ إجمالي إصدارات الكارت الذكي 1.3 مليون كارت، وتم تسليم 530 ألف كارت للمزارعين: «أطلقنا مع وزارة الاتصالات تطبيق هدهد للإرشاد الزراعي في مراحله التجريبية، كما تم تركيب 490 ماكينة صراف آلي ببنك التنمية الزراعي، وأطلقنا منصة زراعية تشمل بيانات مستلزمات الإنتاج والمزارعين والمربين لعرض المنتجات».

دعم مبادرة حياة كريمة

وفيما يخص دعم مبادرة حياة كريمة، أكد القصير أن الوزارة أنشأت 210 مجمعات للخدمات الزراعية بتكلفة 1.2 مليار جنيه لتطوير 210 جمعيات زراعية و199 وحدة بيطرية و193 مركزًا إرشاديًا و33 مركزًا لتجميع الألبان.