السيد القصير من الغربية: انتهى زمن التعديات على الأراضي الزراعية للأبد

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تكرار التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، أمر انتهى إلى الأبد، فلن تسمح الدولة بأي تعديات جديدة، وعلى جميع الموظفين في وزارة الزراعة، أخذ الأمر باعتباره موضوعًا شخصيًا، وأن يمنعوا هذا التعدي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده مع مسؤولي الزراعة والبنك الزراعي في محافظة الغربية، وبحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لمناقشة تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمردود الاقتصادي على المزارعين.

زيادة الرقعة الزراعية من فوائد الري الحديث

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الري الحديث له فوائد كثيرة في توفير المياة والأسمدة وزيادة إنتاجية الفدان، وزيادة مساحة الأرض الزراعية، حيث إن الترع والمساقي تهدر جزءًا من المساحة المنزرعة، مطالبا بسرعة التوسع في الرى الحديث، الذي أصبح أمرًا ضروريًا وليس ترفيهيًا.

خطة لتحويل نظام الري

وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة ملتزمة بخطة زمنية، من أجل تحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري الحديث، وأن الغربية نسبة تحويل نظام الرى لا تتعدى الـ3%، مطالبًا بضرورة الحث على استخدام المزارعين الري الحديث، وهناك تنسيق مع البنك الزراعي المصري بدون فائدة لمدة 10 سنوات بشأن نظام الري الحديث.

قوافل لزيادة التوعية بفوائد الري الحديث

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن قوافل حياة كريمة ستشهد توفير ممثلين عن البنك الزراعي المصري، لشرح مبادرة البنك الخاصة بشأن الري الحديث وغيرها من المبادرات التي تفيد المزارع المصري، مؤكدا أن هناك حملات مشددة لمواجهة بعض تصرفات قليلة وبسيطة من قبل مزارعين يقومون بحرق قش الأرز، ويتم تحرير محضر بالواقعة في الحال واتخاذ وكافة الإجراءات القانونية.