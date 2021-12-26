السيد القصير: مزرعة توشكى للتمور الأكبر في الشرق الأوسط

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي مرتبط بالأمن الغذائي والأمن القومي المصري، كما أنه خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد هذا القطاع دعما ونهضةً غير مسبوقين، موضحًا أن من أهم المحاور التي عمل عليها الرئيس السيسي والدولة محور التوسع الأفقي، فتم إضافة مساحات من الأراضي الصالحة للزراعة إلى رقعة الأرض الزراعية رغم محدودية المياه، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في هذا القطاع.

توشكى أكبر مزرعة في الشرق الأوسط للتمور

وأضاف «القصير»، خلال حواره مع مراسل «التليفزيون المصري»، أن من أهم المشروعات الزراعية خلال الفترة الماضية مشروع «توشكى»، فتم زراعة أكبر مزرعة تمور بمختلف الأنواع، خاصة الأنواع التي تلقى قبولًا وانتشارًا كبيرين، وتُعد مزرعة توشكى للتمور الأكبر في الشرق الأوسط لمساحتها الكبيرة وعدد النخيل المزروع بها، فضلًا عن أن هناك مساحات كبيرة زرعت بالمحصول الاستراتيجي وهو القمح: «عندما توافرت الإرادة والثقة وقدرة الدولة على أنها تنفق وتدير مشروعات شوفنا أرض خير وأرض نماء».

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن التعليقات السلبية على هذا المشروع كانت منافية للواقع: «على أرض الواقع بنشوف النخيل موجود والقمح موجود، كل الزراعات الموجودة على مستوى عالي جدًا، إنتاجيتها في محصول القمح عالية جدا، عندنا مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة، موجود مساحات كبيرة جدا»، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن ثقة القيادة السياسية في هذا المشروع، وتوافر مقومات النجاح وراء نجاحه بعيدًا عن التعليقات السلبية السابقة له.

وزير الزراعة يدعو وسائل الإعلام لزيارة مشروعات توشكى

ووجه السيد القصير، حديثه لوسائل الإعلام والمستثمرين والمختصين: «تعالوا شوفوا أرض الرخاء وأرض النماء، مشروع توشكى من المشروعات الواعدة الذي سيكون له تأثير في القطاع، وسيكون إضافة كبيرة للأمن الغذائي والثرة الزراعية، لأن كل المقومات والدعم جاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لهذه المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي للشعب المصري العظيم».