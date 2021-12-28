نائب النور لـ«شوقي»: فين قصص الصحابة.. والتابلت بيستخدم لفتح الإباحيات

وجه أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، انتقادات شديدة لمنظومة وزارة التربية والتعليم، وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «نواجه مشكلات كبرى في منظومة التعليم، ومنهج الصف الرابع الابتدائي يخلو من الأحاديث النبوية».

أزمة في الثانوية العامة

وقال خطاب، إن نظام الثانوية العامة يواجه مشكلة كبرى بسبب أجهزة التابلت التي تعاني من عيوب عديدة، لافتا إلى أن الدولة تكبدت أموالا طائلة لتلك البنود، ولكن دون أي مردود منها حتى الآن، حسب قوله.

واستطرد قائلا: الأدوات الذكية التي وفرتها الوزارة دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، أمثال التابلت والصبورة الذكية، يستخدمها الطلاب لفتح المواقع الإباحية، وليس لتطوير المنظومة التعليمية.

مطالبة بتخصيص أماكن للصلاة في المدارس

وانتقد عضو مجلس النواب عن حزب النور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلو منهج الصف الرابع الابتدائي من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ، مشيرا إلى أن المدارس لا يوجد بها أماكن مخصصة للصلاة.

وتابع النائب موجها حديثه إلى وزير التربية والتعليم، قائلا: «أين قصص الصحابة في منهج رابعة ابتدائي.. وأين المساجد في المدارس؟».