إطلاق مبادرة «البطل الإلكتروني» بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة «البطل الإلكتروني - E-Champion»، لاختيار أفضل «منشأة صحية، أطباء، ممرضين، إداريين»، من خلال التسجيل الإلكتروني بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

ووفقا لبيان صحفي لهيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، تشمل المبادرة اختيار أفضل المستشفيات في التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى اختيار أفضل الأطباء بالأقسام الداخلية والخارجية والخدمية كأقسام «المعمل، الأشعة، الصيدلية»، إلى جانب اختيار الأفضل من طاقم التمريض بالأقسام الداخلية والخارجية، وأفضل موظف مكتب دخول في التسجيل الالكتروني.

اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني

وأضافت الهيئة، أن المبادرة تشمل أيضًا اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الأفضل من الأطباء والتمريض وموظف مكتب الدخول في التسجيل الإلكتروني بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.

وتابعت: «سيتم تكريم المتميزين في التسجيل الإلكتروني من خلال حفل تقيمه الهيئة آخر شهر يناير 2022، إضافة إلى تقديم الجوائز للفائزين، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية».

المبادرة تستهدف المنافسة بين المنشآت الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مبادرة (E-Champion) للتنافس بين المنشآت الصحية والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، والتشجيع على استمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكتروني التي شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، ما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي كجزء من رؤية مصر 2030.