«الصحة» تقدم 13 فحصا مجانيا ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تقديمها لفحوصات شاملة ومتنوعة لكبار السن بشكل مجاني، ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن، لذا تستعرض «الوطن» كافة الفحوصات بحسب وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يستهدف الكشف على مختلف المواطنين بداية من عمر 65 سنة فأكثر، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، ماعدا محافظات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وهي كالتالي: «الأقصر - الإسماعيلية - بورسعيد - أسوان - جنوب سيناء - السويس».

بالتفاصيل.. الفحوصات التي يُقدمها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

وحددت وزارة الصحة والسكان الفحوصات الشاملة التي يُقدمها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن مجاناً دون دفع أي مقابل مادي أو رسوم، وهي كالتالي:

1 - فحص حدة النظر.

2 - فحص كل من الفم والأسنان.

3 - تقييم نفسي وتغذوي.

4 - قياس نسبة الهيموجلوبين.

5 - قياس ضغط الدم.

6 - قياس كتلة الجسم.

7 - سكر عشوائي.

8 - سكر تراكمي.

9 - وظائف الكلى.

10 - سونار على كل من البطن والحوض.

11 - الدم الخفي في البراز.

12 - قياس نسبة كل من الدهون والكوليسترول.

13 - الاطمئنان على صحة قلب كبار السن من خلال عمل رسم القلب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها تُقدم أيضاً ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن تثقيف صحي ودعم نفسي، بالإضافة إلى متابعة دورية لحالتهم الصحية.

«الصحة» تناشد المواطنين بغسل اليدين باستمرار

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بتنظيف اليدين بشكل مستمر من خلال غسلها بالماء والصابون أو تطهيريها بأي مطهر كحولي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة مع التباعد الجسدي عن الآخرين، وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون».