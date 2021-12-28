نائبة تسأل وزير التعليم أمام البرلمان: «البطريق ليه كام ضافر؟»

وجّهت إيفلين متى، عضو مجلس النواب، سؤالا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: «البطريق ليه كام ضافر؟».

وأضافت النائبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق، متابعة: «المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين».

الدروس الخصوصية

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب مناقشة عامة مقدم منها و20 نائبا، بشأن أوضاع المدرسين في المدارس، مؤكدة أنّ المدرس يتقاضى على الحصة الإضافية 2.5 جنيه، والأساسية 20 جنيها.

وطالبت النائبة، باختصار مناهج الصف الرابع تخفيفا على الأهالي وأولياء الأمور، وأكدت أنّهم لن يستطيعوا منع الدروس الخصوصية: «الأهالي هي اللي بتجري ورا المدرسين بسب سوء الشرح وصعوبة المناهج في المدارس»، كما تساءلت عن دور أكاديمية المعلمين من تدريب المدرسين.

الشق المالي للمعلمين

وشددت زكريا، على أهمية الشق المالي للمعلمين لتعزيز مكانتهم، كما طالبت بمراعاة الظروف المجتمعية: «الستات اللي بيذاكروا لأولادهم والربط مع الإنترنت بقى أمر صعب، وفي بلدنا النت ضعيف، فازاي نطبّق منظومة التطوير، لازم حلول مبدئية عشان المنظومة تنجخ، ونوفر كتب جنب اللي موجود على الإنترنت».

وناقشت الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن مشكلة تكدس الفصول الدراسية، مقدم من النائب عمرو درويش و20 عضوا، حيث أكد عمرو درويش أنّ «منظومة التعليم فشلت، والمعلمون لا يذهبوا للمدارس بسب أزمة كورونا، وحتى أمس لم يحصل الطلاب على الكتب الدراسية»، مؤكدا أنّ هناك «سوء في الإدارة وتقارير مضللة، وعلى الوزارة أن تعرض بشفافية المشكلات والحلول أمام الشارع المصري».

العجز في أعداد المعلمين

وعن العجز في أعداد المعلمين، شهدت الجلسة مناقشة بطلب من النائبة رحاب الغول و20 عضوا، وقالت الغول إنّ هناك مشكلة الـ36 ألف معلم، ورغم مرور الوقت لم تُحل الأزمة حتى الآن، متابعة: «ما هي سياسة وزارة التعليم، نحن لا نرى شفافية».

وأشارت إلى أنّ التابلت رغم أنّه كلف الدولة مليارات دون فاعلية، فهو موجود دون الاستفادة منه، متابعة: «نريد تفكير خارج الصندوق، مثل الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتدريس في المدارس».

وناقش مجلس النواب أيضا، طلب مناقشة عامة عن تكدس المدارس والفصول، مقدم من النائب مجدي ملك و20 نائبا، حيث تساءل عما قدمته الوزارة للتعليم، كما انتقد المركزية، قائلا: «أين الانتقال إلى اللامركزية لنجاح منظومة التعليم؟».