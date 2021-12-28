عاجل.. مجلس النواب ينتهي من مناقشة 83 طلب إحاطة لوزير التعليم

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة 83 «طلب إحاطه»، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مشاكل العملية التعليمية وعلى رأسها نقص عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، فضلا عن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، إلى جانب ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

طارق شوقي

ويبدأ المجلس الآن مناقشة الطلبات بحضور طارق شوقي وساهم التزام النواب بالمدة المحددة من رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة لعرض الأداة الرقابية، ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبات حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على التلاميذ وسلوكهم، وسياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وكذلك تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

مجلس النواب

ووفقا لقواعد ولوائح مجلس النواب سيرد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب عقب الانتهاء من عرضها جميعا.