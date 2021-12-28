«بيت ثقافة السويس» يناقش مواجهة الفكر المتطرف

أقام بيت ثقافة جنيفة بالسويس، محاضرة بعنوان «مواجهة الفكر المتطرف»، وحاضرت فيها رضا علي فيصل، وذلك في معهد جنيفة الأزهري في السويس، وفق بروتوكول التعاون في شهر ديسمبر 2021.

وتناولت المحاضرة قضية مواجهة التطرف والإرهاب، والتي تتصدر المشهد لِما لها من تأثير سلبي على عقول الشباب، حيث شهدت الفترة الحالية تطورًا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة بكل أجهزتها، في مكافحتها للأفكار المتطرفة.

قوافل لتوعية الشباب لمحاربة الفكر المتطرف

وأشارت المحاضرة أن هذا التطور لا يقتصر على المواجهة بطريق السياسات الأمنية، وإنما بالفكر والثقافة وقوافل التوعية للشباب لتحارب الفكر المتطرف، موضحة أن هناك أبعاد غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية والحالية مثل «بالفكر نحارب الإرهاب».

كما أكدت المحاضرة على أن مواجهة الفكر المتطرف يرتبط بالتعليم والثقافة والخطاب الديني والأزهر والكنيسة، حيث أن التخلص من هذا الفكر يستلزم تعليم حقيقي وجودة حقيقية وتخريج شخصيات قادرة على النقد والحوار، وتتفهم ضرورات ما يجري حولها وما يجري في العالم.

نشر الفكر التنموي لمواجهة الأفكار الهدامة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، لمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لإثراء الوعي الثقافي ونشر الفكر التنموي الصحيح لمواجهة الأفكار الهدامة وللحاق بركب الدول المتقدمة والركب الحضاري.