دفن جثمان مريض توفى على الأرض في مستشفى جامعة قناة السويس

قال جودة علي نجل المسن الذي توفى على الأرض داخل مستشفى جامعة قناة السويس أمس، إنه تم دفن جثمان والده في مقابر العائلة في منطقة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية.

وطالب «جودة» بتحقيق عاجل من مسؤولي الجامعة فيما يحدث خلال أوقات الطوارئ بالمستشفى، لعدم تكرار الحادث مرة أخرى، متابعاً «أبويا مات مني على الأرض، وماكنتش لاقي له سرير ينام عليه».

وأشار الابن إلى أن والده دخل قسم الطوارئ في المستشفى، وأُجري له الكشف الطبي، وتم تحويله للملاحظة، قائلاً «طلبوا أشعات وعملناها، ورجعت ولم أجد سريرا في القسم بالكامل، ولم أجد تمريضا ينقذ والدي، وسقط مني على الأرض وتوفى وهو يتألم».

وقال «جودة»، إن الازدحام بقسم الطوارئ في الإسماعيلية غير طبيعي، مشيراً إلى ان أقسام الطوارئ والملاحظة يتواجد بها عدد كبير جداً من المرضى، ولا يوجد أطباء أو أطقم تمريض كافية لتغطية هذه العدد.

الابن يطالب بتحقيق في وفاة والده

وطالب «جودة» رئيس جامعة قناة السويس، بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة المقصر وتلافي وجود مثل هذه الأخطاء، سواء كانت بشرية أو إدارية، قائلاً «أبويا خلاص مات، لكن فيه غيره ممكن يموت لو استمر الوضع على نفس الحال».

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فتح تحقيق عاجل في الواقعة مساء أمس الأحد، وأنه سيتم محاسبة المقصر أيا كان، قائلاً «هناك مبدأ الثواب والعقاب، ومن أخطأ سيحاسب».