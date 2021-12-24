ورش عمل لطلاب جامعة قناة السويس في زيارتهم لحزب مستقبل وطن

زار وفد من طلبة الفرقة الرابعة بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مقر حزب «مستقبل وطن»، ومركز «مستقبل وطن» للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لطلبة الجامعات، وشارك الطلاب خلالها في عدد متنوع من ورش العمل التدريبية حول القضايا المحلية والدولية، وتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية.

القيادات المركزية بحزب مستقبل وطن

وفى ختام الزيارة، التقى عدد من الطلاب مع القيادات المركزية بالحزب لمعرفة تجربتهم الحزبية عن قرب، وحضر عن الحزب كل من النائب المهندس أشرف رشاد عبد الغفار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب المهندس محمد الجارحي الأمين المساعد وأمين عام شباب الجمهورية بالحزب ورئيس مجلس إدارة مركز «مستقبل وطن» للدراسات السياسية والاستراتيجية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وأحمد الخطيب مدير مركز «مستقبل وطن» للدراسات السياسية والاستراتيجية وفريق عمله بالمركز من باحثين ومحلليين.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وحضر عن جامعة السويس الدكتورة لبنى غريب مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد، ومنسق عام الزيارات العلمية بالكلية والدكتور محمد الشاكر المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد وهيثم عمران مدرس العلوم السياسية المساعد، ورحمة جمال معيدة العلوم السياسية بالكلية.

وفي نهاية الزيارة تم التنسيق لبحث عدد من سبل التعاون بين الطرفين، كما قدم مركز مستقبل وطن للدراسات عدد من فرص التدريب للطلبة المميزين، وفى الختام تم أخذ عدد من الصور التذكارية لهذه الزيارة المثمرة.