شوقي لـ«النواب»: أنا مش بتاع سياسة.. وصرفنا آخر مليم عشان أزمة الفصول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه اعتذر عن حضور التزام رئاسي في محافظة أسوان، للحضور إلى مجلس النواب، وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «بسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو من خلال النواب».

وزير التعليم يرد على 120 طلب إحاطة

وأكد شوقي، في بداية كلمته للرد على أكثر من 120 طلب إحاطة وسؤال بشأن المنظومة التعليمية: «أشارككم هموم الإصلاح، ونحن في جبهة واحدة وليس جبهتين»، متابعا: «لم أعمل في السياسة من قبل، وأتحدث بشكل فني، وأقول لكم ما الذي يمكن أن نحله ونفعله؟، وما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه؟».

ووعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النواب، بالحضور إلى البرلمان شهريا: «الجميع يحتاج تعليق يليق بمصر»، كما أكد أنّ الوزارة لا علاقة لها بأزمة الوجبات المدرسية التي أُثيرت مؤخرا.

وأضاف شوقي، أنّ الأبنية التعليمية نجحت في بناء 74 ألف فصل دراسي، متابعا: «دي آخر طاقتنا بآخر مليم معايا، كلنا عاوزين حلول حقيقية لأزمة عجز المدرسين وكثافة الفصول».

كثافة الفصول المدرسية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى زيادة 5 ملايين طالب، ما تسبب في استمرار ارتفاع كثافة الفصول، متابعا: «عندنا مشكلة معقدة بسبب الأبنية التعليمية، ممكن الفلوس تتوجد، وهنلاقيش أرض عشان نبني فصول ومدارس جديدة، إحنا بنتكلم عن مشكلة متزامنة من 25 سنة، والأخطر هو الزيادة السكانية».

وتابع الدكتور طارق شوقي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدّث كثيرا عن أثر الزيادة السكانية، وكيف تلتهم كل أشكال التنمية، مؤكدا أنّها سبب رئيسي في أزمة الكثافة الطلابية في الفصول.