«قومي المرأة» بالشرقية في 2021.. توعية 5300 مواطن بمخاطر الزيادة السكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية والقوى المساندة لتقدم ونهوض البلاد، فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع وتُعد قاسمًا مشتركًا وشريكًا أساسيًا مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى دورها في المنزل وتربية أبنائها وتقديم أجيالًا تضحي بحياتها؛ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في الشرقية، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية عن المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة وأثره على صحة الأم والطفل ورفاهية المجتمع، وكذلك مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، كما شارك فرع المجلس في حملات لتوعية المواطنين وخاصة السيدات بأهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من الإصابة بالفيروس، وكذا تعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، وكان إجمالي المستهدف 3150 سيدة، و1310 رجال.

توعية 5300 رجل وامرأة بمخاطر الزيادة السكانية

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى قيام الفرع بتنظيم 65 ندوة استهدفت (5300) سيدة ورجل للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث على الفرد والمجتمع، وذلك خلال عام 2021.

كما عقد الفرع بالتعاون مع مديرية الأوقاف، جلسات الدوار بقرية جزيرة سعود التابعة لرئاسة مركز الحسينية؛ بهدف رفع الوعي الصحي والإجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث تم عقد 36 جلسة، استهدفت توعية 1260 سيدة ورجل.

أهمية الرضاعة الطبيعية

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بتنفيذ اللقاء الأول في ( برنامج مقدمي المشورة الأسرية)؛ لتوضيح أهمية الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل في الفترة من الميلاد حتى سن 6 سنوات، وكذلك التعريف بالصحة العامة للطفل والأخطاء التى تقع فيها الأسرة عن نظام التغذية، وعرض طرق (التربية الإيجابية) والفرق بين التأديب والعقاب.

دور المرأة في مكافحة الفساد

كما نظم المجلس، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة عن دور المرأة في مكافحة الفساد بحضور 110 أفراد من محافظات (الدقهلية – الإسماعيلية – الشرقية)، وتم خلالها استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وإلقاء الضوء عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية وأثر توافر النزاهة والشفافية في نجاح توقع حدوث الأزمات والتعامل معها وانعكاس ذلك على الأمن القومي.

توضيح رأي الدين في ختان الإناث

ولفتت «عطية»، إلى تنفيذ دورتين تدريبيتين للرائدات الريفيات، في إطار حملة طرق الأبواب بعنوان «إحميها من الختان»، التي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة و للأمومة؛ لتدريب الرائدات على رسائل الحملة بهدف توصيل رسائل الحملة للسيدات وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، و توضيح العقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في إرتكاب هذه الجريمة، وكذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة طرق أبواب بعنوان (إحميها من الختان) وضرورة التسجيل للحصول على لقاح كرونا، وتم زيارة 8 مراكز في 36 قرية بإجمالي 17409 زيارات، واستهدفت 32442 سيدة و19798 رجلا و26191 طفلا، باجمالي 78431 مواطنًا.

افتتاح 22 فصل محو أمية

وافتتح فرع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، 22 فصلًا يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي عدد دارسات (115) دارسة كما يتم عمل اكتتاب فوري أثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الأمية وكذا المشاركة في فعاليات المجالس الإقليمية لمحو الأمية.

وفي المجال الصحي، أوضحت أن المجلس شارك في تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة واستهدفت 10140 سيدات.