عاجل.. طارق شوقي يحضر إلى البرلمان بعد اعتذاره 3 مرات

حضر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتى يصل عددها لاكثر من 120 طلب إحاطة وسؤال حول الأزمات التعليمية للمرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

يأتى ذلك بعد اعتذار الوزير طارق شوقي 3 مرات سابقة عن الحضور إلى المجلس لأسباب مختلفة، بينما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب من جميع النواب الالتزام بسير الجلسة .

رئيس مجلس النواب يهنئ الأعضاء بالعام الميلادي الجديد

وقال خلال الجلسة: اعلم أننا بعد قليل سنبارك ونهنىء بقدوم العام الميلادى الجديد ، ومن هنا أود أن أقول لكم جميعا كل عام وانتم وبخير، ولاداع لتكرار المباركات والتهنئة وأرجو الإلتزام بسير الجلسة .

وداعب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء الذين غابوا عن حضور الجلسة البىلمانية أمس، وقال: أرى أن قطارات الصعيد وصلت اليوم ، قطارات الصعيد ووجه بحرى حضروا وأرجو االتزام بقواعد الجلسة كلها، وعلى كل نائب أن يتذكر أن لديه دقيقتين لعرض الأداة الرقابية المتقدم بها ، ولذلك أدخل فى الموضوع ولا تهدر وقتك.

وزير التعليم يواجه مساءلة برلمانية

ويواجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء، مساءلة برلمانية حول عدد من الملفات الهامة، مقدمة من بعض النواب.

وتشتمل تساؤلات النواب أزمة تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وكذلك سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

ويشار إلى أن الجلسة البرلمانية كانت قد بدات في موعدها بحضور الوزير طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وغالبية النواب المتقدمين بطابات إحاطة وأسئلة حول الأزمات التعليمية فى جميع المراحل ماقبل التعليم الجامع . وحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي مدة دقيقتين لكل نائب لعرض الاداة الرقابية المتقدم بها لمساءلة وزير التعليم برلمانيا.