رئيس «النواب» لـ«وزير التعليم»: أجب على الأسئلة.. و«شوقي»: «محتاجين فلوس»

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم توجيه أية أسئلة للأعضاء خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء.

الرد على الأدوات الرقابية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: يا سيادة الوزير من فضلك لا توجه أسئلة للنواب، وعليك بالرد على الأدوات الرقابية التى تم مناقشتها فى الجلسة العامة اليوم.

وكرر رئيس مجلس النواب تنبيهه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: رجاء لاتوجه أسئلة للنواب، حتى نتفادى المقاطعات.

مسئولية جماعية للحكومة

وقال الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ك «أنا بعرض المشاكل، إحنا محتاجين فلوس وفى طلبات على الموازنة وفى محددات قانونية».

وقال: «نحن أمام مسئولية جماعية للحكومة، وعلى الحكومة الرد على كل ما أثير فى الجلسة العامة» .