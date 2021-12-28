رئيس «النواب» يطالب الحكومة بالإجابة على الأسئلة الموجهة لوزير التعليم

حاول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض الاشتباك الواقع بين بعض النواب بسبب رفضهم لردود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما أثاره النواب خلال الجلسة العامة اليوم بشان الأزمات التي يواجهها التعليم ما قبل الجامعي.

جبالي يطالب النواب بعدم مقاطعة وزير التعليم

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشكل حاسم: «أرجو من الأعضاء عدم مقاطعة الوزير طارق شوقي».

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا: «اليوم لا يقف البرلمان مع الحكومة، في جميع الأحوال نعاون الحكومة، لكن في الرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، الحكومة مسؤولة عن نفسها».

وأضا المستشار الدكتور حنفي جبالي: «المجلس يطلب من الحكومة وضع أجوبة لهذه الأسئلة».