فنان سعودي يتعرض لإصابة بالغة في الوجه: ادعولي

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان، عن تعرضه لإصابة بالغة في وجهه، قبل ساعات، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

ونشر الفنان السعودي عبد الله السدحان، مقطع فيديو، يُطمئن فيه الجمهور، قال فيه: «للأسف تعرضت لإصابة في وجهي، الحمد لله على كل حال».

تقارير: الإصابة كانت في كواليس أحد الأعمال الدرامية

وذكرت تقارير سعودية، إنّ إصابة الفنان عبد الله السدحان، جاءت في كواليس أحد الأعمال الدرامية الجديدة، التي يُشارك فيها بموسم دراما رمضان 2022.

عبدالله السدحان، ممثل وكاتب ومنتج سعودي، ولد في مدينة شقراء في عام 1958، درس في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، ثم اتجه إلى التمثيل على خشبة المسرح خلال فترة الدراسة الجامعية، ومنها إلى التليفزيون، إذ شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات.

ويُعتبر المسلسل الكوميدي «طاش ما طاش» من أكبر الأعمال الناجحة له، واستمر على مدى ثمانية عشر عامًا في التليفزيون السعودي، والذي كون من خلاله تعاونًا فنيًا مثمرًا مع الفنان ناصر القصبي، كما شارك مسلسلات في «طالع نازل»، و«كلنا عيال قرية»، و«شوية ملح» و«القصر».