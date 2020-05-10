فنان سعودي يكشف تفاصيل إصابة 13 شخصا من عائلته بكورونا

كشف الفنان السعودي عبدالله الجميري، تفاصيل إصابة 13 شخصا من عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الجميري خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن والدته عندما ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة والدها المريض، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وترتب على ذلك إصابة 13 من أفراد الأسرة، من بين المصابين أطفال عمرهم شهرين.

وأوضح الجميري أنه موجود في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بالفيروس: "وأنا الآن في الحجر الصحي مشتبه بإصابتي بكورونا وعليه أنصح الجميع عدم التهاون مع الفيروس القاتل".

وأضاف: "اللي ما عنده شيء ضروري لا يخرج من منزله، الأمر الآن متأزم خدوني عظة أنا في الحجر الآن.. حرام حد يتصاب بسببك".

ووجه الجميري الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي على اهتمامهم بعلاج المصابين سواء السعوديين أو الأجانب، مؤكدًا أن القطاع الصحي يوفر كل ما يلزم لعلاج المصابين.