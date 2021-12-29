«الأعلى للإعلام» يحذر من 11 مخالفة في تغطية قضايا الطفل: شدد على الخصوصية

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 11 ضابطا فيما يتعلق بالمقابلات الإعلامية التي تتم مع الأطفال وتناول قضاياهم في وسائل الإعلام، وذلك حسبما نصت عليه مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وأبرز هذه الضوابط حظر وصف الجرائم الجنائية والجنسية.

مدونة سلوك الطفل

ووفقا لما نصت عليه مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها فإنه يجب أن تكون طبيعة الأسئلة المستخدمة ملائمة للأطفال، أسئلة واضحة وبسيطة ومباشرة، فضلا عن تجنب أساليب الاستبداد والتهديد عند طرح الأسئلة لتجنب ترهيب الطفل، كما يجب أن تخلو الأسئلة المطروحة من التعليقات وإطلاق الأحكام المسبقة على الطفل أو الحادث أو المعتقدات الثقافية.

ونصحت المدونة بضرورة إجراء المقابلة في بيئة آمنة للطفل لا تشكِّل عليه أي نوع من أنواع الضغوط أثناء إجراء المقابلة أو تلحق به الإذاعي بعد إذاعة المقابلة، فضلا عن الحد من عدد الصحفيين والمراسلين والمصورين الحاضرين أثناء المقابلة.

انتهاك حقوق الطفل

وقال الأعلى للإعلام ومنظمة اليونيسيف في مدونة سلوك الطفل إنه تنتهك المؤسسة الإعلامية حقوق الطفل إذا:

1- التغطية الإخبارية والتقارير لا تحترم خصوصية الأطفال.

2- كانت التغطية الإخبارية والتقارير تخلو من الموضوعية، ومنحازة، تقدم المبررات للجريمة، أو تصدر الأحكام الغيابية.

3- شملت لغة التغطية الإخبارية والتقارير أي نوع من أنواع التصنيف أوالوصم أو التمييز على أساس العرق والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

4- شملت التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال معلومات كاذبة ومضللة.

5- شملت التغطية الإخبارية والتقارير أوصافا بيانية مفصلة للجرائم الجنائية أو الجنسية التي تشمل القاصرين.

6- إذا لم تكن هناك موافقة خطية أو مسجلة مقدمة من ولي أمر الطفل.

7- تعرض الأطفال للأذى نتيجة للتغطية / المقابلة.

8- اذا لم تحرص التغطية الإخبارية على تقديم آراء الأطفال ووجهات نظرهم في القضايا التي تهمهم.

9- تم الدفع للأطفال وعائلاتهم في التغطية الإخبارية أو المقابلات وهو الأمر الذي يعني أن التغطية أو المقابلة في جزء من المواقع الترفيهية.

10 - أسئلة المقابلة ليست واضحة أو مضللة للطفل.

11- تعرض الطفل الذي تمت مقابلته للتوجيه والاستدراج بأي طريقة لتقديم إجابات محددة.