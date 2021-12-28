السيسي لبائع مشغولات يدوية أهداه «كوفرته كتان»: «هاخدها بس هدفع فلوسها»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتحدث مع أحد بائعي المشغولات اليدوية وإحدى البائعات أيضًا: « الشغل ده معمول؟ ده جهد كبير جدًا، اللي لافت نظري جمال الألوان»، فيما قال أحد البائعين: «إحنا بنقدم لحضرتك هدية عبارة عن كوفيرته كتان».

السيسي ضاحكا:«هاخد منك اللي إنت عاوزه بس هدفع الفلوس»

ورد عليه الرئيس السيسي ضاحكًا: «أنا هاخد منك اللي إنت عاوزه بس هدفع الفلوس، مقدرش أخدها كهدية، لو عاوز تهاديني، هادي كل الناس اللي حاضرة دي»، فيما قال البائع، إنه أقام معرضًا في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، بينما رد الرئيس السيسي: «أنا عاوز التراث بتاعنا إن إحنا نرجعه تاني، كل الأعمال اليدوية عاوزين ندعمها أكتر من ده، اللي إنت عامله حاجة جميلة جدا».

نيفين جامع: «كنت منبهرة بهذا البائع»

فيما قالت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، «البائع ده كان عامل معرض في جنوب إفريقيا الشهر الماضي وكان هايل بصراحة، أنا نفسي كنت منبهرة بيه»، موضحة أن هذا البائع سيكون متواجدًا في أحد المعارض التي ستقام بالمنيا السبت المقبل.