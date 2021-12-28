بث مباشر.. السيسي يشهد تدشين وحدات متحركة جديدة بسكك حديد أسوان

تقدم الوطن، بث مباشر للجولة التفقدية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدشين الوحدات المتحركة الجديدة للسكك الحديدية بمحافظة أسوان.

السيسي يشاهد لقطات حية لاصطفاف القطارات الجديدة بمحطة الأقصر

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لقطات حيّة من محطة مصر في محافظة الإسكندرية، إلى جانب لقطات حيّة لاصطفاف القطارات الجديدة بمحطة الأقصر، وذلك خلال احتفالية افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة.

وخلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، شاهد رئيس الجمهورية، فيلمًا وثائقيًا للسكة الحديد بعنوان «السكك الحديد.. الإنجازات والتحديات»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.

السيسي يفتتح محلج الفيوم عبر الفيديو كونفرانس

كذلك افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، محلج الفيوم، بحضور رتيبة محمود أحمد المفوض العام مصر للتجارة وحليج الأقطان، والمهندس السعيد سعد إبراهيم مستشار الشركة القابضة لحليج الأقطان.