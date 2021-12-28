السيسي يجري جولة تفقدية في مدينة أسوان الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، الذي شمل افتتاح عدد من المشروعات ومحاور الطرق العملاقة، في عدد من المحافظات.

السيسي يصل لافتتاح أسوان الجديدة

ووصل السيسي، لافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة، ومنطقة الإسكان والفيلات، وفقا لما أفادت به قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.

أهل غرب سهيل يستقبلون الرئيس السيسي بالاحتفالات

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّه جار العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان، الذي جرى إدراجه مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهاته، بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس، بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس السيسي بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية، وعرض قام به أطفال غرب سهيل، ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.