أحمد السقا: «شوفت الموت بعيني 6 مرات.. وربنا أنقذني»

كشف الفنان أحمد السقا، عن 6 مواقف رأى فيها الموت بعينيه، قائلا: «الحمد لله أني كويس ومستور، وصحتي كويسة وولادي صحتهم كويسة ومراتي كويسة وربنا حمينا يبقى تمام أوي، أنا مش بحب أعاند القدر، لو بعافر على حاجة مرة واثنين وثلاثة ومجتش مش بقاوح القدر ومبحاولش فيها تاني، بقول إن ربنا رايد أن الموضوع ده ميكلمش مثلا، أنا مكنتش بحلم باللي أنا فيه دلوقتي، ربنا أداني أكتر مما طلبت».

على مستوى عمله رأي الموت بعينه 4 مرات

وأضاف «السقا»، خلال حواره في برنامج « ABtalks»، على موقع «يوتيوب»، أنه على مستوى عمله رأى الموت بعينيه 4 مرات، متابعا: «يد الله هي اللي أنقذتي»، بينما على مستوى حياته غير العملية، فأنه تعرض لحادثتين على الطريق طوال حياته، موضحا: «مرة وقعت من فوق كوبري بعد ما العربية اتخبطت، بس مكانتش المسافة كبيرة، وربنا نجاني، الكلام ده وأنا صغير في السن»، موضحًا أن الحادث الآخر كان منذ عام تقريبًا، وكان انقلاب بالسيارة، «كان حادث عنيف جدًا، لدرجة أن الناس افتكرتني مت، وقالوا طلعوا المتوفى من العربية».

عملت حادثة وأنا صغير ووقعت من فوق الكوبري

وعن تفاصيل الحادث، رد الفنان أحمد السقا: «كان حادث عنيف، أنا ساكن على طريق إسكندرية الصحراوي، والشارع واسع جدا، وكنت بسير بالسيارة بسرعة ليست عالية جدا ولا بطيئة يعني 85 ك/س، فجأة لقيت العربية اتقلبت، وراحت الناحية التانية، وبستر ربنا مكانش فيه عربيات مقابلة، وسمعت الناس بتقول خرجوا المتوفى، وكنت دايخ، وكان فيه ضابط محترم جدا جري جاب مياه، وجابوا ونش وروحوا العربية البيت، ولحد ما نمت وصحيت مكنتش مصدق أني عايش، بكل المقاييس كان لازم أكون ميت، بس ربنا ستر».