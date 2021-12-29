فراس السعيد بعد إصابته بكورونا: «أعراض خفيفة لحد دلوقتي وربنا يستر»

كشف الفنان فراس السعيد عن تطورات حالته الصحية بعد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بإصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا: «قدر الله وما شاء فعل».

فراس سعيد يكشف تفاصيل حالته الصحية

وقال فراس السعيد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أعراض الفيروس خفيفة حتى الآن، ولكن يدعو الله أن لا تزيد الساعات القادمة، مطالبا الجمهور ومحبيه بالدعاء له بأن يتحسن، موضحا: «أدعولي أقوم بخير.. وشكرا لكل حد سأل عليا أو بعتلي رسالة».

وأضاف أنه أصيب بالفيروس عقب وصوله مصر، حيث إنه كان بالخارج لالتزامه بتصويربعض مشاهده في عمله الجديد، وأنه سيجري مسحة جديدة بعد خمس أيام من اليوم، وأتمنى أن تكون سلبية.

أعمال فراس سعيد

ويذكر أن موخرا شارك سعيد في مسلسل «حى السيدة زينب»، من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أشرف عبد الغفور، ريهام سعيد،لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد صحبى، ومن إخراج محمد النقلى.

تدور أحداث المسلسل حول يترك الشربيني بيت العائلة في رحلته السنوية للبحث عن اليقين والتقرب إلى الله في خلوته التي لا يعلم أحد مكانها، تاركا وراءه صراعا كبيرا على السلطة والمكانة.

وشارك فى حكاية «غالية» ضمن مسلسل «زي القمر»، من بطولة أحمد حلاوة، درة، مراد مكرم،هشام إسماعيل، فرح يوسف، ومن إخراج شيرين عادل.

تدور أحداثه حول حياة فتاة تدعى غالية تعزف وتدرس الموسيقى، وتتزوج بطريقة مختلفة بعد تأخرها في الزواج وتتعرض لمشاكل عديدة.