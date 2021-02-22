فراس سعيد عن مسلسل «جمال الحريم»: «شخصيتي كانت صعبة»

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية، لاستضافته أبطال عدد من مسلسل جمال الحريم، إذ قال النجم فراس سعيد أن دوره في العمل الفني كان يسعى خلاله، أن يثبت لمن حوله أنه شخص مثالي، ويخشي على المنازل القديمة، ويعلم الشباب الفن والتراث، بينما كان لديه أجندة خفية لسرقة آثار مصر: «الشخصية كانت صعبة أوي، وكان مسؤولية كبيرة على كل صناع العمل أن يخرج العمل في شكل حقيقي ليس بمزحة».

وأضاف «سعيد»، خلال البرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأعمال والسحر يؤثر على الأشخاص الضعفاء أكثر من باقي الأشخاص الأقوياء: «الحصانة اللي الواحد بيديها لنفسة أن النفس تكون قوية ويكون الشخص عارف أن الحجات دي موجودة ويتعامل معاها بشكل هادئ».

عرفة: «كنا الحته المضيئة في السواد بتاع المسلسل»

فيما قال علاء عرفة، إنه ظهر بدور «مصطفى» وكان شخص هادئ يسعي للاستقرار ويحلم بتكوين الأموال حتى يتزوج ويحب المزيكا وكان يسير بخلف شغفه: «كنا أحنا الحته المضيئة في السواد بتاع المسلسل».

وأكد أن كل العقاب الذي شمله المسلسل للأشخاص الأشرار الذين ظهروا فيه تم تجسيد مشكلات عديده حدثت لهم لاحقا، ولكن المسلسل أيضا لم يغفل بأن باب التوبة مازال مفتوحا أمام هؤلاء حال لجأوا وتضرعوا إلى لله بالتوبة أن يقبلهم.

وأوضح النجم حازم سمير، أن دوره في المسلسل يمثلها عدد من الأشخاص خلال الفترة الماضية، والتي ظهر خلالها بدور شخص قام بخيانه ثقة ابنه خالته فيه ولجأ إلى الجن وأعمال السحر.

غفران محمد عن تدريبها للعمل الفني: «أمي قالت لي أنتي هتتلبسي»

وقالت النجمة غفران محمد، إنها قامت بالتدرب على دورها في العمل الدرامي بشكل دائم ودوري وخاصة في فترات الليل، ما أدى إلى خوف والدتها عليها جراء الحديث بمثل تلك الكلمات: «أمي قالتلي أنتي هتتلبسي كده».

وأضاف خلال استضافتها بالبرنامج أنها وبالرغم من ظهورها في العمل الفني ولكنها لا تصدق مثل تلك الأشياء: «لما بيحصل حجات زي كده حواليا بقولهم روحوا عالجوه نفسيا ده صرع».