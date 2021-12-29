رئيس اتحاد العمال يناقش عددا من القضايا المهمة في مؤتمر صحفي اليوم

يعقد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعرض بعض القضايا، والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتضمن المؤتمر الصحفي استعراض رؤية اتحاد العمال في العديد من القضايا الهامة على الساحة والتي تخص كافة القطاعات ويأتي في مقدمتها العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المقرر أن تناول رئيس اتحاد العمال في المؤتمر، رؤية اتحاد العمال بشأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان، والذي تم ارسالها منذ أيام، فضلًا عن قرارات المجلس القومي للأجور الجديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى بداية من يناير، وانعكاس ذلك على العمال خاصة في القطاع الخاص.

تحديات كورونا

كما يتضمن المؤتمر، الحديث عن الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة، فضلًا عن دور العمال والنقابات واللجان العمالية في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات وعلى رأسها جائحة كورونا.

ويشرح جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك دور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المؤتمر الأول

يعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه لرئيس اتحاد عمال مصر في الدورة النقابية الحالية التي بدأت مطلع عام 2018، وتستمر حتى 2022، ومن المقرر انعقاد الانتخابات العمالية عام 2022، وبدأت الاستعدادات في النقابات العامة واللجان النقابية بالمحافظات للانتخابات العمالية الجديدة، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شارك في تعديلات قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، وأرسلت طلبات العمال.