نائب رئيس اتحاد العمال: رسائل السيسي من أسوان تدعو إلى الطمأنينة

أشاد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للعمال، منذ إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس بعث رسائل طمأنة لعمال مصر اليوم، عندما أكد خلال افتتاحه لمصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أن إصلاح قطاع الأعمال لن يكون على حساب حقوق العمال.

وقال البدوي، في بيان اليوم، إن رسائل الرئيس بمثابة إنذار إلى كل القائمين على شركات قطاع الأعمال العام، الذين سعوا خلال الفترة الماضية للتخلص من عمال الشركات، ورفضهم الاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة، فضلا عن محاولات النيل من مكتسباتهم، على اعتبار أنهم السبب فى تراجع أداء تلك الشركات.

انحياز الدولة المصرية للعمال ليس وليد اللحظة

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن انحياز الدولة المصرية للعمال، لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذت القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، سلسلة من الإجراءات تصب في مصلحة العامل المصري، آخرها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، إلى جانب دعمه خلال أزمة جائحة كورونا، فضلا عن تأكيد الرئيس السيسي منذ أيام، على أنه يتطلع بأن يصبح راتب العامل في مصر إلى 10 أو 20 ألف جنيه.

استراتيجية الدولة والجمهورية الجديدة

ودعا البدوي، القائمين على شركات قطاع الأعمال العام، إلى تنفيذ توجهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع، حتى يساهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة، تستدعي فكر جديد ومنهج مختلف، للتعامل مع كل التحديات، وهو ما يتطلب أن يكون لدينا مسؤولين على قدر من المسئولية، كما يؤكد مرارا الرئيس السيسي.