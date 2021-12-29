مدبولي يهنئ السيسي بحلول 2022: ندعو الله أن يبارك جهودك ويسدد خطاك

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

مدبولي لـ«السيسي»: ندعو الله أن يسدد خطاك

وأعرب رئيس الوزراء بحسب بيان عنه، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

عهد لمزيد من العمل والعطاء

وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي، العهد لرئيس الجمهورية، ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء، حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.