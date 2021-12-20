رئيس الوزراء: الدولة تتبنى تعزيز قطاع الصناعة بأكبر قوة ممكنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن الدولة المصرية تتبنى بصورة كبيرة تعزيز قطاع الصناعة بأكبر قوة ممكنة، متابعا: «ده كل همنا طبعا، وإحنا متابعين مدى الاضطراب الشديد الذي يحدث في العالم أجمع، ووذلك التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث في العديد من الدول».

المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال جولة تفقدية في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر: «أكيد كلنا بنتابع المشاكل الاقتصادية الموجودة سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وكل التوقعات والتقديرات اللي بتقول العالم رايح على فين في هذه المرحلة، إحنا من أول لحظة بدأنا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلصنا المرحلة الأولى، وبعدين أعلنا في إبريل الماضي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي».

إصلاحات هيكلية بالمرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي كانت تخص إصلاحات هيكلية، وتم إطلاقها في إبريل الماضي، موضحا: «إحنا هنا بنتكلم عن الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مشيرا إلى أن كل ما يهمه حاليا هو كيفية تحفيز وزيادة فعالية وقدرة القطاع الخاص لينطلق بصورة أكبر مما هو عليها الآن.