رئيس الوزراء: تنمية الصعيد تقوم على 3 محاور.. أبرزها بناء الإنسان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية المتكاملة للصعيد شملت 3 محاور رئيسية، هى تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية، وتنمية وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن الدولة أنشأت وطورت 6600 كيلو متر من الطرق، منها 2600 إنشاء جديد، و4 آلاف كيلو متر رفع كفاءة وتطوير بالكامل، وتابع «مدبولي» قائلا «رفع الكفاءة والتطوير هو بمثابة إنشاء جديد، والطرق دي كانت هتبقي مجرد حارتين واحده رايح وواحده جاي، وأحنا حولنا الطريق ليكون على الأقل 4 حارات في كل اتجاه».

وأوضح رئيس الوزراء أنه أيضا تم إنشاء 365 كوبري ونفق بتكلفة استثمارية تجاوزت الـ50 مليار جنيه وتم تنفيذها في كل مدن ومحافظات الصعيد، ومنها طريق الصعيد الصحراوي الغربي ومحور ديروط الفرافرة وطريق هضبة أسيوط الغربية، «المشروع الأهم كان محاور التنمية على النيل في صعيد مصر، وهي محاور تنموية يربط شرق وغرب النيل على امتداد محافظاتنا، وجاري تنفيذ 14 محور بتكلفة تتجاوز الـ23.5 مليار جنيه، ومع تنفيذ تلك المحاور هيبقي كل 25 كيلو فيه محور تنموي عرضي يربط الشرق والغرب بمحافظات الصعيد».

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.