الجنايات تستمع لمرافعة أحد المتهمين في قضية «اللجان النوعية في حلوان»

تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، منذ قليل، اليوم الأربعاء، لمرافعة دفاع المتهم عمرو شريف، وذلك لاتهامه و22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اللجان النوعية في حلوان».

النيابة تتهمهم بقتل مواطن وخطف آخر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، قيام المتهمين «عبدالله محمد، يوسف إبراهيم، رضا محمد، مايسة السيد، عبدالسلام إبراهيم، عبدالرحمن موسى، تامر سمير، إسلام عنتر، عبدالرحيم مبروك، مصطفى أحمد، عمرو شريف، عمر عباس، عبدالرحمن محمد، ساجد صلاح، زياد مجدي، هاني حسني، محمد رمضان، مصطفى جمال، فرج رمضان، يوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل»، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه ظنا منهم أنه أرشد عنهم الشرطة وأنهم يتنمون للجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة، 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

ترحيل حسن راتب لسجن طرة

وفي سياق آخر، اقتادت قوة أمنية رجل الأعمال حسن راتب، لسجن طرة، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، والتي يواجه فيها تهم الاستيلاء على الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت أيضا القبض على المتهم علاء حسانين والشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و16 متهما آخرين، بحوزتهم 201 قطعة أثرية، كما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية نهب كنوز الوطن الأثرية، وتضم متهمين جدد بينهم شخصيات عامة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت في القضية ببروز شخصيات عامة وضلوعهم كمتهمين.