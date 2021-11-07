محاكمة 22 متهما في قضية اللجان النوعية و8 في «الإتجار بالبشر» بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين، وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، بعد قليل، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ قضية اللجان النوعية في حلوان.

أسماء المتهمين في قضية اللجان النوعية

وجاءت أسماء المتهمين في قضية اللجان النوعية في حلوان، رقم 777 لسنة 2020: عبدالله محمد، يوسف إبراهيم، رضا محمد، مايسة السيد، عبدالسلام إبراهيم، عبدالرحمن موسى، تامر سمير، إسلام عنتر، عبدالرحيم مبروك، مصطفى أحمد، عمرو شريف، عمر عباس، عبدالرحمن محمد، ساجد صلاح، زياد مجدي، هاني حسني، محمد رمضان، مصطفى جمال، فرج رمضان، يوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل.

الاتهامات في القضية

وعن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في قضية اللجان النوعية بحلوان، وعددهم 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، التي جاءت أحداثها إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قتل المتهمون مواطنًا وخطفوه واحتجزوا آخر وعذبوه، اعتقادا منهم أنّهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

محاكمة 8 متهمين بالإتجار في البشر

وفي سيلق آخر، تنعقد اليوم الأحد الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة، وتامر محمد كامل رياض، وهيثم محمود عبدالرحيم عبدالمنعم، لمحاكمة 8 متهمين بقضية الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.