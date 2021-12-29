البيئة: 20 ألف شجرة كدعم بيئي للمدارس والجامعات والأحياء خلال 2021

قالت وزارة البيئة، إنها قدمت 20 ألف شجرة وشتلة كنوع من أنواع الدعم البيئي للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء خلال عام 2021، لافتة إلى أن الوزارة ركزت على أعمال التشجير، نظراً لأهميتها البالغة في مكافحة التلوث وامتصاص الغازات الضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن كونها مصدر رئيسي للأكسجين.

التشجير أبرز مشروعات البيئة في 2021

وأضافت الوزارة خلال حصادها السنوي لعام 2021، أبرز أعمال التشجير التي قامت بها خلال هذا العام وسنستعرضها في النقاط التالية:

1- الانتهاء من أعمال تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الأشجار التي لها قدرة على خفض الملوثات.

2- تقديم الدعم البيئي بالأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء.

3- البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة المشتل المركزي بالقاهرة الجديدة ليكون المصدر الرئيسي لإنتاج الأشجار والشتلات.

4- المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث قدمت وزارة البيئة دعما إلى مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية بالأشجار ليبلغ إجمالي ما تم زراعته حتى الآن أكثر من 106 ألف شجرة، وتم اختيار الأشجار المثمرة التى تتلائم مع كل محافظة.

أشجار قليلة الاحتياجات المائية

وأكدت الوزارة، في تقريرها أن الأشجار التي جرى زراعتها هي أشجار قليلة الاحتياجات المائية بالإضافة لسهولة رعايتها، كما تمت مراعاة البعد الاقتصادي خلال تشجير تلك القرى من خلال توفير أشجار مثمرة بكل قرية للاستفادة منها في عدة نواحي بيئية «تحسين نوعية الهواء وخفض الملوثات» بالإضافة إلى نواحي اقتصادية من خلال توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة والاستفادة من ثمار تلك الأشجار بجانب عمل بعض المشروعات كتربية ديدان الحرير على أوراق توت.

5- الانتهاء من إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.