منسق «حياة كريمة» بأسوان: تكريم الرئيس لأصغر متطوعينا تقدير لنا جميعا

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أسوان، إنَّ المحافظة استعدت لتلك الزيارة منذ فترة لتظهر بالشكل اللائق أمام رئيس الجمهورية، فضلًا عن الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية المترددة على المحافظة بشكل دائم.

«يوسف» أصغر متطوع بمبادرة «حياة كريمة»

وأشاد منسق «حياة كريمة» بتكريم الرئيس السيسي لعدد من النماذج المضيئة خلال احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، لافتًا إلى أنَّ الطفل يوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع في المبادرة الرئاسية، يعد من أكثر المتطوعين التزامًا وتواجدًا، تكريمه من الرئيس السيسي أمس، يعد دفعة قوية له ولكل المتطوعين في المبادرة على دورهم وجهدهم.

وعن إدراج عدد من القرى الجديدة بالمحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أضاف «صلاح» في حديثه لـ«الوطن»، أنَّها خطوة مهمة في سبيل تحسين الوضع المعيشي لعدد كبير من سكان تلك القرى خاصة القرى التابعة للمدن، إذ يعاني أهلها من نقص تام في أساسيات البنية التحتية.

ضم قرى مركز أسوان لـ«حياة كريمة»

وأشارمنسق مبادرة «حياة كريمة» بأسوان، بالإشارة إلى أنَّ قرار الرئيس السيسي بضم قرى مركز أسوان إلى مبادرة حياة كريمة سيسهم في توفير شبكة صرف صحي ووصلات مياه لأهالي تلك القرى المدرجة حديثًا، فضلًا عن أعمال تطوير البيوت المتالهكة.

الاستماع لاحتياجات الأهالي

وأشار منسق «حياة كريمة» في أسوان إلى أنَّه جرى البدء بالفعل في رفع المقاسات الخاصة ومعاينة احتياجات تلك القرى، مع تنظيم جلسات استماع للأهالي لرصد شكواهم واحتياجاتهم، على أن يبدأ تنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.