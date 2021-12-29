مركز الأزهر العالمي يعلن جهوده الإفتائية والدعوية في أرقام «إنفوجراف»

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حصيلة جهوده الإفتائية والدعوية والتوعوية في أرقام، ونشر المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذه الجهود في صورة «إنفوجراف»، تضمن الفتاوى والمشاركات الإعلامية والحملات الدعوية والتوعوية، ولم الشمل، ومنشورات وتدوينات إلكترونية وفعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية والأعمال والفتاوى المترجمة والاستشارات الأسرية والمجتمعية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الانفوجراف الذي نشره على صفحته قبل قليل، أن عدد الفتاوى مليون و202 ألف و200 فتوى، بينما بلغت المشاركات الإعلامية 8 آلاف و440 مشاركة، فيما تم تدشين 40 حملة دعوية وتوعوية و25 ألف و200 لم الشمل.

الاستشارات الأسرية والمجتمعية

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه جرى إصدار 5 آلاف و676 منشورات وتدوينات إلكترونية، فضلا عن 17 ألف و320 فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية، وبخصوص الأعمال والفتاوى المترجمة، فقد بلغت 12 ألفا و668، بينما بلغ عدد الإستشارات الأسرية والمجتمعية 84 ألفا.