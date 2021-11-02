كم عدد أصحاب النبي ومن أفضلهم على الإطلاق؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع لمشيخة الأزهر الشريف عن عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه كان لسيدنا رسول الله ﷺ من الأصحاب عدد غفير بلغ أكثر من (120,000) مائة وعشرين ألف صحابيّ.

من هو الصحابي؟

وعّرف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الصَّحابي في الشَّرع بأنه من اجْتمع مُؤمنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاته وَلَو سَاعَة، وَلَو لم يروِ عَنهُ شَيْئًا، بما في ذلك النِّساء رضي الله تعالى عنهنَّ، وغير المُبْصِر كعبد الله بن أم مكتوم، والصَّغِير وَلَو غير مُمَيّز.

أفضل أصحاب النبي

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أفضل أصحاب النَّبي ﷺ وَزِيرَاه: أبو بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأفضلهما الصِّديق أبو بكر، ويليه في الفضل الفاروق عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أبو السّبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثمَّ السِّتة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم: طلحة بن عبيد الله، والزُّبير بن العَّوام، وسعد بن أبي وقَّاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عَوْف، وأبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح رضي الله تعالى عنهم.

أفضلية أهل بدر من المهاجرين والأنصار

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يليهم في الفضل أهل بدر من المُهاجرين، ثمَّ أهل بدر من الأنصار، على قدر الهجرة، والسَّابقة، وشهود بيعتي العقبة وبيعة الرّضوان؛ أولًا فأول، ثمَّ الَّذين أسلموا يوم فتح مكة وما بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن كلّ أصحاب النَّبي ﷺ عُدُول أبرار، وهم أطهر هذه الأمة قُلوبًا، وأحسنها خُلقًا، وأوسعها علمًا، وأقلّها تَكَلّفًا، وأقومها هَدْيًا؛ اصطفاهم الله لصُحبَة نبيِّه ﷺ، وإقامة دينه، ونَشْر دعوتِه، واختتموا «فاللهمَّ صلِّ عَلَيه، وعَلى آلِه وصَحبِهِ، وسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا، والْحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العَالَمِين».