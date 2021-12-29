وزارة الرياضة تعيد إنتاج برنامج «مسرح المنوعات» بمراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة، للموسم الثامن على التوالي، تقديم برنامج «مسرح المنوعات» الشهير، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتكثيف نشر البرنامج على جميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، ضمن المبادرات التي تطلقها الوزارة، للتوعية ونشر الثقافة بين الشباب، في إطار قالب فني ومعلوماتي درامي وكوميدي.

6 فقرات في «مسرح المنوعات» بمشاركة فنانين مشهورين

ويشرف على إقامة برنامج «مسرح المنوعات»، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بـوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة نجوى صلاح.

وتتضمن مسابقات مسرح المنوعات، 6 أنواع من المسابقات، وهي «فقرة الغلط فين- المثل أيه- أغنية في تمثيلية- شخصيات- فقرة غنائية- فقرة مواهب»، تتضمن كل فقرة عرضا على مسرح المنشأة الرياضية التي تنظم البرنامج، مستعينة ببعض الفنانين المعروفين، بالإضافة إلى بعض الشباب الذين يجري اختيارهم، بعد نجاحهم في اجتياز الاختبارات الفنية للمشاركة في «مسرح المنوعات».

مسرح المنوعات يجوب مراكز الشباب في جميع المحافظات

ويجوب فريق «مسرح المنوعات»، جميع محافظات الجمهورية، وفي الموسم الثامن له، سيتم تكثيف جولاته في مراكز الشباب، التي يبلغ عددها نحو 4500 مركز شباب في الوجهين البحري والقبلي.

هدايا وجوائز متنوعة للفائزين في مسرح المنوعات

وترصد وزارة الشباب والرياضة، ميزانية مخصصة لبرنامج مسرح المنوعات، قيمة جوائز الفائزين في المسابقات المتنوعة، من الجمهور والحضور، لمن يحل الألغاز في فقرة الغلط فين، والاسم المتداول للمثل الشعبي، في فقرة «المثل ايه»، وجائزة لمن يقدمون فقرات استعراضية وغنائية وتقليد الفنانين والمشاهير، بناء على تصويت الجمهور والمحكمين.

ونظمت الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، آخر عروض «مسرح المنوعات» بمحافظة بورسعيد، يوم الأحد الماضي، على مسرح مركز شباب الزهور، حيث يتم إذاعته أسبوعيا على شبكة البرنامج العام، في تمام الساعة الـ9.10 دقائق مساء كل يوم سبت، بالتعاون مع قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام.

جدير بالذكر، أن «مسرح المنوعات» برنامج جماهيري قديم، عمره يزيد على 30 عاما، وكان يقدمه الاذاعي الشهير الراحل علي فايق زغلول، بمسارح الجامعات المصرية، خلال فترات الموسم الدراسي، ويجري نقله على إذاعة البرنامج العام.