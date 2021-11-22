تعرف على تفاصيل مهرجان الفنون المجتمعية برعاية وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب، فعاليات الدورة الرابعة 2021 من مهرجان الفنون المجتمعية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، تحت شعار «نواة التغيير »، أمس الأحد، وتستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر المقبل برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تأتي إنطلاقة مهرجان الفنون المجتمعية «نواة للتغيير»، في دورته الــ 4 بدعم فريق «زاد للفنون، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، والسفارة الكندية بمصر، وسفارة النرويج بمصر».

«صبحي»: المهرجان يستهدف تسليط الضوء على دور المسرح في تغيير الثقافة

من جانبه، قال الدكور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مهرجان الفنون المجتمعية، إنطلق لنشر الوعي وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه المسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التنمية، وبيان مدى الأثر الذي تحدثه الفنون في التغيير الثقافي، ولفت نظر المجتمع إلى أهمية توظيف المسرح والفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.

عروض مسرحية متعددة خلال المهرجان

وأوضح الوزير، أن المهرجان سيقدم عددًا كبيرًا من العروض المسرحية بالإضافة إلى العروض الغنائية والأفلام القصيرة، وجميع العروض التي سيتم تقديمها من خلال فرق أندية السكان، هي ثمار نتاج ورش عمل للخروج بمجموعة إسكتشات درامية مسرحية وأغنيات من واقع حياة المشاركين واهتماماتهم ومشكلاتهم، وقام المتدربين بكتابة وتمثيل تلك المشاهد وإخراجها، ونفذوا ديكوراتها وإكسسواراتها وموسيقاها وملابسها بأبسط الطرق وبحلول مبتكرة مكنتهم من التعبير والتشارك الفعال.

الوزير: استخدام برنامج التوعية بالأساليب الترفيهية

ونوه وزير الشباب إلى أن المهرجان يسعى إلى استخدام برنامج التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون التي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي والأفلام القصيرة، هو إحدى أنشطة أندية السكان التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات، والذي يتم تنفيذه في محافظات مصر المختلفة بأندية السكان بمراكز الشباب.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة أسست 17 فريقا مسرحيا بالأندية في 17 محافظة تضم أعضاء من الهواة، و من مختلف الأعمار، من الجنسين، وتعمل أندية السكان داخل مراكز الشباب المختلفة في جميع أنحاء البلاد كمركز للتوعية وتستضيف أنشطة توعوية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة بدعم من جهات مختلفة تشمل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، وسفارة كندا بمصر، وسفارة النرويج بمصر.