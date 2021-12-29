اجتماع «مصرى - روسى» لبحث مشروعات «المنطقة الصناعية»

قالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، إن السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى موسكو، بحث مؤخراً مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى فاسيلى أوسماكوف، أوجه علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى شتى المجالات.

وقال «النجارى» إن الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحرى والجوى، وكذلك استعدادات مشاركة مصر كدولة ضيف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى، الذى تستضيفه روسيا فى شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن الجانبين أشادا بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادى التى تجمع مصر وروسيا، والذى يعد انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات.

من جهة أخرى، وصل سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى رواندا للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بوضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب «رواندا - مصر للقلب»، فى رواندا، والتقى عدداً من المسئولين الروانديين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب جميع تجهيزات المرحلة الأولى من المشروع من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها، مشيراً إلى أنه يشارك فى الاحتفال شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامى السيدة الأولى، والدكتور مجدى يعقوب.

وفى مستهل زيارته إلى كيجالى، التقى «شكرى» نظيره الرواندى، لاستشراف سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى شتى مجالات التعاون، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية محل الاهتمام المشترك.