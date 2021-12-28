«التعليم» تحدد موانع التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، موضحة أنَّ تلك الموانع تتمثل فيمن قضى 8 سنوات فأكثر بالخارج سواء إعارة أو تعاقد، وعدم استكمال المدة الزمنية للعائد من الإعارة 4 سنوات والعائد من السودان لمدة عامين، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة إتباع كل الخطوات المطلوبة للتقديم واستيفاء جميع الشروط.

موانع الإعارات الخارجية

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن»، على نسخة منها، أنَّه لا يحق التقدم للإعارة لمن كان في إجازة دون راتب -حتى آخر موعد للتقديم للإعارات- ومن كان محالاً للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، ومن صدرَت ضده عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية تزيد على 3 أيام، أي أداء عمل مخفف، فضلاً عن تعيين 5%.

شروط الإعارات الخارجية

وأشارت المديريات، إلى أنّ شروط التقدم للإعارة تتمثل في من لم ينفذ الإعارة لظروف شخصية بدون أي مستندات بعد انتهاء أربعة سنوات من سنة التقدم والعائد من منحة دراسية بعد انتهاء مدة مماثلة والعائد من السودان قبل 1 أكتوبر 2019 حيث يجرى التقدم بعد عامين والعائد من إعارة قبل أول أكتوبر 2017 أي التقدم بعد 4 سنوات، مؤكدة أنَّه يجب على المتقدم أن تكون مدة عمله في التربية والتعليم قبل 1 يناير 2018.

مستندات مطلوبة للتقدم للإعارة

ونوهت إلى أنَّه يحق التقدم للمنتدب لكن من محافظته الأصيلة والعائد من بعثة بشرط بعد انتهاء المدة التي تعهد بها بعدم السفر، لافته إلى أن الأوراق المطلوبة تتمثل في طلب الإعارة معتمد من المدرسة وصور المؤهلات الدراسية وإقرار معتمد بعدم السفر لأي بعثات من قبل وصورة جواز سفر حديثة وموافقة الأمن بالإدارة وصورة طبق الأصل لآخر تقريري كفاءة.