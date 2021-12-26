«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للترشح للإعارات الخارجية للعام الجديد

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة للترشح للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة فحص الأوراق المطلوبة للتقديم والتنبيه على المعلمين بضرورة مراعاة كافة الشروط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للترشيح للإعارات الخارجية بحسب مستند حصلت عليه.

الأوراق المطلوبة للترشيح للإعارات الخارجية

- تقارير أخر عامين امتياز كفء وكذلك في حالة المثبتين حديثاً تقارير أخر عامين امتياز كفء.

- إرفاق صحيفة أحوال للإداري والكتابي وصحيفة الأحوال الإلكترونية بالنسبة للمعلم الخاص بالكادر معتمدة بخاتم شعار الجمهورية.

- بالنسبة لمعلمي التعليم الابتدائي والذين تسلموا العمل بدبلوم المعلمين وحصلوا على التأهيل التربوي عليهم التقدم بصورة طبق الأصل من شهادات الدرجات لدبلوم المعلمين لتوضيح تخصصاتهم مع كتابة تاريخ تسلمهم العمل في طلب الإعارة.

- من كان عائداً من العمل بالخارج بتعاقد شخصي لا يجوز له التقدم بطلب الإعارة إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لعمله بالخارج، حيث إن التعاقد يساوي إعارة إما إذا قضي حوالي مدتين إعارة لا يسمح له بالتقدم للإعارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 265.

- صورة من جواز سفر حديث تطابق الوظيفة المدونة بجواز السفر مع الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي مع تدوين أكثر من رقم تليفون محمول ثلاثة على الأقل بخط واضح في استمارة الإعارة.

- يعتبر أخر ميعاد لاستلام الاستمارات المستوفاة من مدارس اللغات والتعليم الفني والتربية الخاصة والعاملين بديوان المديرية يوم 15 نوفمبر المقبل في إدارة الإعارات الخارجية بديوان المديرية أما الإدارات التعليمية حسب المواعيد المحددة لها.

- يتم الالتزام بهذه الشروط ولم يتم تسلم أي استمارات بعد المواعيد المحددة.

وشددت المديريات على من يريد التقدم للدول غير الناطقة بالعربية يجب توريد مبلغ 50 جنيهاً لحساب الإعارات الخارجية وتقديم ما يفيد بإجادته للإنجليزية.