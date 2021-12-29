عميد «الدراسات العليا بعين شمس»: فكرة سفراء المناخ تزامنت مع استضافة مصر «cop27»

قالت الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن الكلية قامت بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبى التأهيلى لسفراء المناخ، بواقع 500 شخص، مشيرة إلى أن فكرة سفراء المناخ خرجت للنور تزامناً مع استضافة مصر«cop27» والهدف الوصول إلى مليون سفير.

أنشأنا وحدة للتحول الأخضر تماشياً مع المبادرة الرئاسية

وأكدت «نهى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه تم تدشين أول تطبيق إلكترونى باللغة العربية لحساب البصمة الكربونية للأفراد، بجانب إنشاء وحدة للتحول الأخضر.. وإلى نص الحوار:

من أين جاءت فكرة برنامج سفراء المناخ؟

- برنامج سفراء المناخ فكرة انطلقت من كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ القادمة «cop27» فى نوفمبر القادم، لأننا سألنا أنفسنا كيف نشارك كذراع الدولة باعتبارنا جهة أكاديمية فى مجال البيئة، فنحن أقدم كلية متخصصة فى مجال البيئة ليس فقط فى مصر وإنما على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء الكلية عام 1982، أى منذ 40 عاماً، وفكرنا فى المبادرة من أجل تأهيل المجتمع بيئياً وتوعوياً بحدث دولى مهم مثل قمة المناخ.

كيف يعمل البرنامج على توعية المجتمع بيئياً؟

- من المهم جداً أن تحدث توعية مجتمعية بيئية خاصة فيما يتعلق بمصطلحات مثل التغيُّرات المناخية ومدى تأثيرها على الحياة بشكل مباشر، سواء على مستوى الحياة اليومية أو مجالات أخرى مثل الزراعة والمياه، لذلك فكرنا فى مبادرة تطوعية ينضم إليها عدد كبير من الشباب من فئات متنوعة سواء كانوا شباباً ممثلين لوزارات، أو أعضاء هيئة تدريس وأكاديميين وجمعيات أهلية مهتمة بالبيئة.

ما الشروط اللازمة للتقديم فى البرنامج؟

- يجب أن يحمل المتقدم شهادة جامعية، والأولوية لحاملى الدكتوراه أو الماجستير، وأن يكون المتقدم مهتماً بمجال البيئة، أو يكون أحد مسئولى إدارات البيئة فى الوزارات، أو يكون متخصصاً فى التغيُّرات المناخية، ويجب أن يكون المتقدم شخصية ملهمة وقيادية ومتعاونة، وهذا الأمر يتم تحديده من خلال المقابلة الشخصية.

ما آلية اختيار هؤلاء الشباب لكى يصبحوا سفراء للمناخ؟

- يخضع جميع المتقدمين للبرنامج لعدة مقابلات قبل اختيارهم، وكان هناك تركيز على اختيار الشخصيات الملهمة التى لها حس قيادى، والأهم لديها اهتمام كبير بالبيئة، بالإضافة إلى امتلاكه القدرة على إحداث تغيير فى المجتمع.

ما مدة البرنامج والمواد التى يتم التركيز عليها؟

- يستمر البرنامج أسبوعاً، يتم خلاله تدريس كل ما يتعلق بالتغيُّرات المناخية؛ مقدمة عن التغيُّرات المناخية وأسبابها، والنتائج المترتبة عليها، وطرق التخفيف من هذه الآثار، وتكيُّف مصر مع الآثار الناتجة عن التغيُّرات المناخية، ودراسة تأثير التغيُّرات المناخية على القطاعات المختلفة مثل القطاعات المائية والصناعية والزراعية، والأهم تعريف المتدربين بالبصمة الكربونية للفرد، لأنها ليست ناتجة عن انبعاثات المصانع والسيارات فقط، وإنما الفرد نفسه يمكن أن ينتج بصمة كربونية خاصة به.

كيف يستطيع الفرد حساب بصمته الكربونية؟

- الكلية قامت أثناء البرنامج بتدشين تطبيق لحساب البصمة الكربونية باللغة العربية، وهو أول تطبيق يحسب البصمة الكربونية للأفراد باللغة العربية، حيث إن التطبيقات المتاحة كلها بالإنجليزية، والتطبيق بسيط جداً، الفرد يدخل عليه ويدون جميع أنشطته وممارساته اليومية، وفى النهاية تظهر نتيجة بصمته الكربونية، اسمه «شمس كربون فوتبرنتس»، وهو أحد مشاريع «شمس بى جرين»، نسبة إلى جامعة عين شمس، والتطبيق ما زال تحت التجربة، وسيتم إطلاقه على موقع الجامعة والكلية قريباً.

وحدة لإعادة تدوير مخلَّفات الجامعة.. وماكينة «can box» لوضع معلبات المشروبات الغازية داخلها مقابل الحصول على أغانٍ أو رصيد شحن للموبايلات

تستهدف كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية التحول إلى جامعة خضراء، فما الخطوات التى تم اتخاذها؟

- منذ توليت عمادة الكلية فى سبتمبر 2020، تواصلت مع الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس سابقاً، واقترحت عليه إنشاء وحدة للتحول الأخضر تماشياً مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وبدأنا نفكر كيف يمكن تغيير فكر 200 ألف طالب فى الجامعة نحو الممارسات الصديقة للبيئة، وكيف نجعل جامعة عين شمس جامعة خضراء، وحرمها خالياً من استخدام البلاستيك، فقمنا بتدشين وحدة للتحول الأخضر، تضم كل التقنيات الخاصة بإعادة تدوير المخلَّفات مثل إعادة تدوير البلاستيك إلى فايبر، ووحدة خاصة بالبيوجاز، ووحدة لكبس المعلبات، وماكينة «can box»، يتم وضع معلبات المشروبات الغازية بها، وفى المقابل يحصل صاحبها على أغانٍ أو رصيد شحن للموبايل.

كيف سيتم توظيف الخريجين من برنامج سفراء المناخ؟

- تم تخريج دفعتين حتى الآن من سفراء المناخ، بواقع 500 سفير، وتم تأهيلهم فى البداية على أن يكونوا نواة البرنامج، حيث يقوم كل سفير منهم بعد ذلك بتدريب 250 شاباً آخر ضمن البرنامج، ليكون العدد 5000 سفير، وسوف يقوم كل واحد من الـ5000 بتدريب 250 شاباً آخر، ليصل العدد إلى مليون متطوع «سفير مناخ» فى مصر ضمن مبادرة المليون شاب للتكيُّف المناخى، التى جاءت بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى، قبل انعقاد قمة المناخ «cop27» فى نوفمبر، ونأمل أن يسهم هؤلاء الشباب فى تنظيم المؤتمر.

البصمة الكربونية

البصمة الكربونية هى حجم انبعاثات الغازات الدفيئة التى تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وينتج عنها احتباس حرارى داخل الغلاف الجوى مثل ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكبريت، هذه الغازات خلقها الله بنسبة معينة، ولكن وفقاً لزيادة النشاطات الإنسانية اليومية زادت نسب هذه الغازات عن معدلاتها الطبيعية، ما نتج عنها ظاهرة الاحتباس الاحترارى، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالى التغيُّرات المناخية.