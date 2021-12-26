وزير السياحة يناقش خطة استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ «COP27»

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء لجنة الإعداد والتجهيز السياحي لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» والمقرر استضافته العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمتابعة مستجدات التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة المؤتمر.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعدو وزير السياحة والآثار لكل من التنشيط السياحي، والشؤون الفنية، والترويج، ومساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية، ومستشار وزير السياحة والآثار للتنمية المستدامة، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض قيادات الوزارة.

بحث جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة

وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض تقديمي عن مستجدات هذا الملف وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات السياحية لهذا الحدث المهم من خلال بحث جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر والاستعدادات اللوجستية الخاصة بإقامتهم وآليات الحجز والتنقلات والرحلات السياحية الداخلية لهم في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري ولمقوماته المتنوعة وإظهار الجهود المبذولة نحو حماية البيئة والسياحة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا وكذلك سلامة الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية، كما تمت مناقشة إجراءات تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح إقامة معرض أثري يستعرض كيفية احترام المصريين للبيئة المحيطة بهم على مر العصور، وحرصهم للحفاظ عليها وعلى نظافتها دائما وكذلك الحفاظ على نهر النيل.