محافظ جنوب سيناء: توجيهات رئاسية بتطوير شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ شرم الشيخ ستصبح أول مدينة سياحية خضراء على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في 2022، لافتا إلى أنّه جار تنفيذ مشروعات في المدينة صديقة للبيئة تمهيدا للانتقال الكامل إلى المدينة الخضراء.

وأضاف فوده لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي وجّه برفع كفاءة وتطوير مدينة السلام شرم الشيخ قبل انعقاد القمة العالمية للمناخ، موضحا أنّه عقد لقاء مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة احتياجات المحافظة الفترة المقبلة لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها.

حديقة على مساحة 30 فدانا

وأوضح المحافظ، أنّ شرم الشيخ تشهد مشروعات عملاقة أهمها الطريق الدائري بطول 27 كيلو متر، الحديقة المركزية التي تعتبر من أفضل المشروعات الجاري تنفيذها، لأنها بمثابة رئة ومتنفس أساسي لأهالي مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وتابع أنّ الحديقة جرى وضع أساسها الأسبوع الماضي، وتبلغ مساحتها الكلية 30 فدانا، تقع أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، مشيرا إلى أنّ المشروع هو أحد المشروعات الهادفة التي تساعد في تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة، وسوف يتم الانتهاء منها قبل انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

فرص الاستثمار بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء، إنّه جرى عرض فرص الاستثمار بمدينة شرم الشيخ، كما جرى عرض الفرص علي كبرى الشركات أثناء زيارته إلى دبي مطلع هذا الشهر.

وقال إنّ المشروعات الحالية في مدينة شرم الشيخ، تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم، للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين، مضيفا أنّ الهدف من الفرص جعل شرم الشيخ مركز سياحي عالمي فريد وجاذب وقادر على تلبية متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وتابع أنّ هناك مقترحات لإقامة مولات تجارية ومناطق ترفيهية بالمدينة لتضاهي مدن سياحية أخرى، مشيرا إلى أنّ محافظة جنوب سيناء نجحت في استضافة مؤتمر مكافحة الفساد، ومستعدة لاستضافة منتدي شباب العالم، ومؤتمر المناخ.