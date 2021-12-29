عبد الباسط حمودة عن مساعدة الزوج لزوجته بالمطبخ: «مبعرفش أعمل حتى شاي»

تحدث المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، عن مدى موافقته على مساعدة الزوج لزوجته في المطبخ، إذ ذكر أنه لا يساعد زوجته في الأعمال المنزلية، كونه لا يجيد مثل هذه الأمور، لكن زوجات أولاده وبناته، هّن من يقمن بهذه المهمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور».

زوجات أولادي وبناتي بيعملوا كل حاجة

ومازح «حمودة»، الإعلامية بسمة وهبة، قائلًا: «أعمال منزلية إيه اللي أنا أساعد فيها مراتي؟ هو أنا بتاع الكلام ده، أنا بعرف أعمل كوباية شاي؟! حريم عيالي وبناتي بيعملوا كل حاجة».

مش بساعد في المطبخ بس أنا اللي بنضف

فيما قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة، إن زوجته من محافظة الإسماعيلية، وهو ما جعلها تجيد طهي الأكلات البحرية كما تعلمت من والدته بعض الطرق لإعداد الأكلات القديمة مثل الطواجن، موضحًا أنه مع مساعدة الزوج لزوجته في المطبخ ومؤيد لذلك، «بقى قاعد لوحدي معظم الوقت، ومراتي بتعمل أكل وساعات بتقولي أحط ده على ده، وفي الآخر بتعدي، لكن أنا بنضف، لأنها بتيجي آخر الأسبوع، فمش معقول هتعمل كل ده».

تعليق أحمد ناجي على قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

وتطرّق إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن اختيارات المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش طبيعية: «قلت إنها هتلف تلف وهترسى على اللاعبين اللي عندهم خبرات ولعيبة الأهلي والزمالك والمحترفين»، موضحًا أن محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي ليس في أفضل حالاته، لكن وجوده كان مهما، لأنه يمكنه تغيير نتيجة المباراة في أي وقت.