محمد فؤاد يرد على «صورة عبد الباسط حمودة»: فوتوشوب

جدل كبير أثارته صورة للفنان محمد فؤاد وهو يشبه عبد الباسط حمودة، وتصدرت صورة محمد فؤاد الترند بموجة من السخرية بمجموعة من الكوميكس تحمل صورته ومعه صورة عبد الباسط حمودة، ولكن أصدقاء وجمهور محمد فؤاد أوضحوا أن الصورة فوتوشوب.

جمهور محمد فؤاد يدافع عنه

وكتب أحد المتابعين لمحمد فؤاد كاتبا: «النجم الكبير الأستاذ محمد فؤاد ابن البلد الأصيل الأصيلي الأسبوع ده كله إن شاء الله هننزل صور وفيديوهات مختلفة للفؤش وحاجات هتنشر لأول مرة هتعرفوا قد إيه الرجل ده نجم كبير جدا وابن بلد وأصيل وأصلي والصورة المنتشرة ليه غير حقيقية وعيب ننشر الهبل ده وعيب على اللي بيتداولها أنك تعدي الحدود مع نجم كبير زي محمد فؤاد كل اللي ليه صورة مع فؤش ينزلها عنده ويحكي أي موقف معاه ونقوله يا فؤااااااااااد أنا بحببببك هننزل صور الفؤش مع كل الفنانين عندهم يوميا خلال الأسبوع ده حملة في حب الفؤش الغالي».

محمد فؤاد يرد على منتقديه

ورد محمد فؤاد على الصور المنتشرة له بفيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» وقال: «الجمهور اللي بجد الرجالة اللي بجد مش الفوتوشوب بحبكم كلكم».

وكان محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنه عبد الرحمن خلال الأسابيع الماضية بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين لدرجة أنه استأذن جيرانه لكي يفتحوا أبوابهم للمعازيم ولم يعترضوا على ذلك الأمر.

وكان محمد فؤاد عاد مرة أخرى إلى الغناء بعد انقطاع دام عدة سنوات بسبب أزمة صوتية، ولكنه عاد بأكثر من أغنية آخرها «أحكيلك» والتي حققت مشاهدات عالية قبل حذفها من يوتيوب بسبب أزمة فؤاد مع شركة الإنتاج قنوات والتي رفع فؤاد قضية ضدها لكى يقاضيها، كي لا تتسبب مرة أخرى في منع أغانيه، وسجل محمد فؤاد أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية.