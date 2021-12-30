محمود محيي الدين: اقتصاد العالم محمل بأعباء منذ 2020

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن اقتصاد العالم محمل بأعباء منذ عام 2020، لافتا إلى أن العالم لم يكن في أفضل حياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حتى 2011.

معدلات النمو كانت شديدة الانخفاض بعد عام 2020

وأشار «محيي الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى أن معدلات النمو كانت شديدة الانخفاض بعد عام 2020، وأن العالم شهد أول انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير الذي حدث القرن الماضي، وزيادة معدلات البطالة العالمية تجاوزت 9% وتراجع في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر في حدود 35%.

وأوضح محمود محيي الدين، أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي؛ نظرا لارتفاع معدل النمو الاقتصادي، منوها إلى أن أرقام النمو الرسمية ترصد وتعلن بعد شهرين من مرور العام، متوقعا أن تصل نسبة النمو العالمي لـ5.9%.

حركة التجارة العالمية زادت بنسبة 10%

ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن حركة التجارة الدولية تعافت وزادت في حدود 10%، منوها إلى أن ذلك يختلف من منطقة لأخرى.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن الدول المتقدمة ضخت في اقتصادها بما يتجاوز 25% من الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام الجائحة، وأن ذلك أثر على التعافي، مشيرا إلى أن الدول المتوسطة مثل مصر ضخت ما يصل لـ8% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما «الأقل» لم تستطع أن تضخ أكثر من 2%، مشددا على أن نسبة التعافي اختلفت من دولة لأخرى.