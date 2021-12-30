3 قرارات جديدة لرئيس الحكومة: أبرزها توسعات بمبنى خدمات في الجيزة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات وزارية حملت أرقام من 3474 إلى 3476 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بأرض ترعة الخشاب الملغاة بأطفيح في محافظة الجيزة، بالمجان، لإقامة توسعات لمبنى خدمة المواطنين عليها.

تحويل مركز شباب الخارجة للتنمية الشبابية

كما وافق رئيس الحكومة على تحويل مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إلى مركز تنمية شبابية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية.

كما رخص رئيس الحكومة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في «شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م» بنسبة (30%) من إجمالي رأس مال الشركة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع أغراض الشخص الوزارة، ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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