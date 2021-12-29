مجلس الوزراء عن كشف حساب تنمية سيناء ومدن القناة: تطهير «أرض الفيروز» من الإرهاب وتنميتها اقتصادياً

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، عن 3 محاور تعمل عليها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد حكم البلاد فى عام 2014 لحماية وتنمية سيناء عبر جميع الأصعدة، وهى المشروعات التى تتكلف أكثر من 700 مليار جنيه، وذلك حسب تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذى أعده مجلس الوزراء، وسلّمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى انطلاق «أسبوع الصعيد» قبل أيام.

وقال، فى تقريره، إن الدولة عملت على تطهير «أرض الفيروز» من الإرهاب أمنياً وعسكرياً من خلال العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة هناك، والعمل على التنمية الاقتصادية عبر إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، بين صناعة، وزراعة، وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات، وتقريبها من قلب الدولة.

5 أنفاق لربطها بالدلتا وباقى محافظات الجمهورية

وأضاف أن الدولة تعمل على ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات من خلال تشجيع الاستفادة من المقومات الطبيعية، والتنمية السياحية عن طريق تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، والتوسّع فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

إنشاء 6 مدن جديدة.. ومشروعات بـ700 مليار جنيه

وأشارت الحكومة إلى تنفيذ 5 أنفاق تم تنفيذها أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، ليصل إجمالى عدد الأنفاق إلى 6، و5 كبارى عائمة تم تنفيذها أعلى القناة، لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع.

وأوضحت الحكومة أن الدولة تعمل على إنشاء مشروع القطار الكهربائى السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، بهدف ربط مدن القناة بباقى محافظات الجمهورية، بتكلفة 142.7 مليار جنيه، بطول 660 كيلومتراً، والعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، و3 منافذ برية تم تطويرها بطابا، ورفح، والعوجة.

إنشاء ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية.. وتطوير 3 منافذ برية

وكشف التقرير عن زيادة نسبة أطوال خطوط الغاز الطبيعى المنفّذة فى سيناء ومحافظات القناة بنسبة 188.4%، فضلاً عن زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة 145.8%، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة 82.9%، وكذلك زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة 52.6%، مشيراً إلى وجود 29.6% فى عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم، ليصلوا إلى 1.49 مليون مشترك، مع تنفيذ مشروعات تعزيز الطاقة الكهربائية بنحو 5.5 مليار جنيه لأعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين.

زيادات كبيرة فى خطوط الغاز ومحطات البنزين وإنشاء 902 مكتب للخدمات الحكومية

وأوضح أنه تم الانتهاء من ميكنة 902 مكتب للخدمات الحكومية المميكنة، و21 نيابة مرور، و15 وحدة مرور تم الانتهاء من ميكنتها، و17 فرع توثيق ثابتاً تم الانتهاء من ميكنته، منها 9 مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و6 مكاتب طب شرعى تم الانتهاء من ميكنتها.

وأوضح أنه تم وجارٍ إنشاء 48 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى سيناء ومدن القناة، و4300 منزل بدوى، بالإضافة إلى 6 مدن جديدة تم وجارٍ تنفيذها، أبرزها مدينة رفح الجديدة بنحو 10 آلاف وحدة سكنية، وتنفيذ 32 مشروعاً لمياه الشرب فى سيناء ومدن القناة بتكلفة 3.3 مليار جنيه، و59 مشروعاً للصرف الصحى، والذى تم تنفيذه بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وزيادة نسبة مساحة الأراضى المستصلحة والمنزرعة فى سيناء بنسبة 11.8%، لتصبح 225 ألف فدان فى سبتمبر الماضى، بدلاً من 103 آلاف فدان فى يونيو 2014، فضلاً عن تنفيذ 67% من مشروع تنمية سيناء الزراعية فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ14% فى يونيو 2014، ومن المخطط استصلاح وزراعة 674 ألف فدان، وتنفيذ 5907 أحواض سمكية ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، و4140 حوضاً سمكياً تم تنفيذها بمشروع «قناة السويس».

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومياً، بينها محطة مياه مصرف بحر البقر، التى ستخدم 348 ألف فدان لتوفير مياه زراعتها، ومحطة مصرف المحسمة، كما تعمل الدولة على تنفيذ 23 محطة تحلية مياه بحر، بإجمالى طاقة 358.2 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء 425 منشأة رى من قناطر وأفمام وكبارى وبرابخ وسحارات، فضلاً عن 1506 كيلومترات طول ترع ومصارف يتم إدارة وصيانة شبكتها.

5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الكهرباء ضمن تنمية سيناء

وأشار تقرير «الوزراء» إلى ضخ استثمارات عامة تم وجارٍ تنفيذها للمشروعات القومية بسيناء ومدن القناة بنحو 290.1 مليار جنيه فى الفترة من 2014/ 2015، حتى 2021/ 2022، وجرى ويجرى تنفيذ 6362 مشروعاً بسيناء ومدن القناة، وتم إطلاق 8 مناطق ومجمعات صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى، مع وجود 294 فرصة استثمارية تتمتع بها سيناء ومدن القناة على خريطة الاستثمار، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة، وتشمل 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية، باستثمارات 18 مليار دولار كإجمالى استثمارات البنية التحتية.

وتطرّقت إلى وجود فرص استثمارية ومدن القناة فى مجالات كل من الصناعات الهندسية والإلكترونية، والنقل واللوجيستيات والصناعات الغذائية، والاستصلاح والاستزراع، والمنتجعات والقرى السياحية.

وقال مجلس الوزراء إنه تمّت زيادة عدد الطلاب المقيدين فى المدارس بسيناء ومدن القناة بنسبة 33.3% فى عهد الرئيس، ونسبة زيادة فى عدد المدارس مقدارها 15.2%، و10.6% زيادة فى نسبة الفصول، مع إنشاء 4 جامعات أهلية، وإنشاء جامعة العريش الحكومية، وجامعة خاصة بشرم الشيخ، ويجرى إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد لأول مرة، مع إنشاء 17 كلية ومعهداً للدراسات العليا بالجامعات الحكومية، وتم إنشاء 4 استادات فى السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والطور بجنوب سيناء، وتطوير 290 ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنفاق 137 مليون جنيه تكلفة إحلال ورفع كفاءة عدة منشآت ثقافية فى سيناء ومدن القناة، وكذلك التوسّع فى إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، وإنشاء مخزن استراتيجى للأدوية، موضحاً أن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى سيناء ومدن القناة تبلغ 374 مشروعاً تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة 357 مليار جنيه.