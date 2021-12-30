سيدة الوراق «ضحية البلطجي»: «سحبني من التوك توك أنا والعيال ونزل فيا ضرب وشتايم»

شهدت واقعة تعدي صاحب محل بقالة على سيدة في منتصف الشارع بمنطقة الوراق، تطورًا جديدًا بعد تداول مقطع فيديو ضربها بالأمس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كشفت التحقيقات والتحريات عددا من المفاجآت.

أقوال المجني عليها

وبحسب أقوال المجني عليها في محضر الشرطة، فإن زوج شقيقتها سبق وأن تعدى عليها بالضرب من قبل وهددها وباقي أشقائها؛ فضلًا عن تحريض زوجها ضدها لتطليقها.

سيدة الوراق: «ضربني في الشارع قدام والدي ومحدش من الناس تدخل»

وقالت «تغريد»، المجني عليها، إنها كانت في طريقها لزيارة والدتها واستقلت «توكتوك» برفقة أطفالها الثلاثة وفجأة وجدت زوج شقيقتها الذي يدعى «وائل» بجوارها ممسكًا بسكين لضربها: «سواق التوكتوك لما جه يدخل ضربه ونزلني، وضربني في الشارع وولادي كانوا في حالة انهيار تام».

«حرق شقتي وطلب من جوزي يطلقني»

ذكرت السيدة الثلاثينية في أقوالها، أنها تعيش في حالة رعب منذ نشبت الخلافات بين شقيقتها «مها» والمتهم «وائل»، حيث أصبح مصدر رعب لكل أفراد العائلة بعد رفع دعوى خُلع ضده من قبل زوجته، مضيفة: «رفع عليا السكينة وقالي ألفاظ بشعة وطلب من ابنه يصورني وأنا بضرب، وقولتله حقك عليا يا وائل أنا ماليش ذنب، فضل يضربني على وشي، واتعدى عليا قبل كده، وأهلى مكنوش عارفين وحرق شقتي».

هروب المتهم بعد الواقعة

وتداول بالأمس مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر فيه سيدة تصرخ وتستغيث بعد ضربها في منتصف الشارع أمام أطفالها الثلاثة على يد زوج شقيقتها، وبالفحص والتحريات تبين أن المتهم الذي ظهر في الفيديو يعمل بقالا وعلى خلافات مع زوجته، وتعدى على شقيقتها انتقامًا من الأسرة، وفر هاربًا بعد تنفيذ الواقعة، وجارٍ إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس.